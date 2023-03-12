ХК «Автомобилист» уступил «Металлургу» и вылетел из Кубка Гагарина

Владислав Постников © Вечерние ведомости

14 марта в решающем седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной Конференции КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» встречался с магнитогорским «Металлургом». Матч проходил на арене «Уралец» при переполненных трибунах.В первом периоде «Автомобилист» схлопотал удаление за нарушение численного состава – и уже спустя 13 секунд магнитогорцы реализовали своё первое же большинство. Гол на свой счёт записал Никита Коростелёв.На последней минуте периода «Автомобилист» из-за грубо сорванной атаки получил право на буллит. Но Григорий Белоусов не смог реализовать штрафной бросок – вратарь «Магнитки» Паскуале отразил его.Но уже в начале второго периода Белоусов реабилитировался – отдав результативную передачу на Ника Эберта, который сравнял счёт – 1:1В начале 12-й минуты второго периода капитан «Автомобилиста» Сергей Широков с передачи Стефана Да Косты вывел команду вперёд – 2:1. Шайба была заброшена в большинстве.При третьем голе «Автомобилиста» екатеринбургской команде вновь помогло большинство – на этот раз его удачно разыграли Григорий Белоусов, Патрис Кормье и Алексей Макеев, на счету которого оказалась заброшенная шайба.За 6,5 минут до конца в большинстве отличился уже «Металлург» – Денис Зернов сократил разницу в счёте до одной шайбы – 3:2. А ещё через две минуты, на этот раз уже в равных составах «Металлург» забросил третью шайбу – гол на счету Егора Яковлева.В овертайме «Автомобилист» несколько раз опасно атаковал, и в одном эпизоде после броска екатеринбуржцев шайба попала в штангу, но буквально в следующей атаке победный гол случился у «Металлурга» – после передачи Брендана Лейпсика шайбу забросил Николай Голдобин. Итог – победа «Металлурга» со счётом 4:3.«Автомобилист» завершил выступление а Кубке Гагарина. В третий раз за семь лет екатеринбургский клуб уступил в первом раунде плей-офф «Металлургу». Предыдущие два раза серии заканчивалось со счётом 4:2 в пользу южноуральцев.В полуфинале Восточной Конференции «Металлург» теперь встретится с «Авангардом». В другой паре на Востоке сыграют «Ак Барс» и «Адмирал». В Западной конференции СКА встретится с «Торпедо», а ЦСКА – с «Локомотивом».