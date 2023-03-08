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На автобусе в эпоху Большого террора приглашает отправиться Музей истории Екатеринбурга
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга
С наступлением весны Музей истории Екатеринбурга возобновляет выездные экскурсии на автобусе. Первая в этом году запланирована на воскресенье, 19-го марта.
Участников автобусной экскурсии отвезут к Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий на 12-ом километре Московского тракта. Туда автобус проедет по сложному маршруту, проложенному так, чтобы побывать в различных точках Екатеринбурга, тем или иным образом связанных с периодом сталинских репрессий. Звуковым сопровождением станет трансляция аудиоспекталя, в который вошли больше 30 интервью свердловчан, в том числе — очень именитых. Среди них рассказы о советском прошлом от первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) Ивана Кабакова и одного из создателей Свердловского Дворца пионеров Владимира Тарика. Тексты интервью с ними были озвучены актёрами Открытого Студийного Театра.
По прибытии к Мемориальному комплексу экскурсанты смогут ознакомиться с новой выставкой о репрессиях на Урале.
Экскурсия из цикла «Маршрут памяти» начнётся в 13:00. Место сбора и точка отправления — остановка «Колледж Ползунова». Билеты можно приобрести на сайте Музея.
Напомним, что в ближайшую среду, вечером 15-го марта, в Музее истории Екатеринбурга пройдёт ещё одно мероприятия, посвящённое памяти репрессированных. Это будет лекция об участи одной конкретной семьи, рода Тибо-Бриньолей. Фамилия эта больше известна в связи с трагедией «дятловцев», но историк Елена Шушарина предложит вспомнить совсем иные трагические эпизоды.
Участников автобусной экскурсии отвезут к Мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий на 12-ом километре Московского тракта. Туда автобус проедет по сложному маршруту, проложенному так, чтобы побывать в различных точках Екатеринбурга, тем или иным образом связанных с периодом сталинских репрессий. Звуковым сопровождением станет трансляция аудиоспекталя, в который вошли больше 30 интервью свердловчан, в том числе — очень именитых. Среди них рассказы о советском прошлом от первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) Ивана Кабакова и одного из создателей Свердловского Дворца пионеров Владимира Тарика. Тексты интервью с ними были озвучены актёрами Открытого Студийного Театра.
По прибытии к Мемориальному комплексу экскурсанты смогут ознакомиться с новой выставкой о репрессиях на Урале.
Экскурсия из цикла «Маршрут памяти» начнётся в 13:00. Место сбора и точка отправления — остановка «Колледж Ползунова». Билеты можно приобрести на сайте Музея.
Напомним, что в ближайшую среду, вечером 15-го марта, в Музее истории Екатеринбурга пройдёт ещё одно мероприятия, посвящённое памяти репрессированных. Это будет лекция об участи одной конкретной семьи, рода Тибо-Бриньолей. Фамилия эта больше известна в связи с трагедией «дятловцев», но историк Елена Шушарина предложит вспомнить совсем иные трагические эпизоды.
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Трагическую историю семьи одного из «дятловцев» вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
08 марта 2023
08 марта 2023