Трагическую историю семьи одного из «дятловцев» вспомнят в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На середину следующей недели в Музее истории Екатеринбурга запланировали лекцию «Как гибель «дятловца» повлияла на весь род Тибо-Бриньоль». Слушателям историк Елена Шушарина расскажет, какие факты о семье одного из трагически погибших в 1959-м году туристов ей удалось обнаружить в архивах.Оказывается, в роду Тибо-Бриньолей было немало и других трагедий. Связаны они, прежде всего, с репрессиями (а именно по этой теме делает свои изыскания Елена Шушарина). В свердловских архивах хранятся следственные дела родственников уральского студента. В чём обвиняли представителей семьи Тибо-Бриньолей советские следователи, насколько надуманными были эти обвинения, что стало с членами семьи, — об этом поведёт в следующую среду свой рассказ историк. Сопровождаться рассказ будет показом семейных фотографий героев лекции.Лекция «Как гибель «дятловца» повлияла на весь род Тибо-Бриньоль» начнётся в среду, 15-го марта, в 19:00. Билеты на неё можно приобрести в кассе Музея.Николай Владимирович Тибо-Бриньоль — выпускник Уральского политехнического института. После окончания вуза он успел поработать инженером и прорабом, но не долго. Вместе с другими 10-ю молодыми туристами он 23-го января 1959-го года выехал из Свердловска в Серов, чтобы принять участие в зимнем походе к вершине Отортен. Из того похода вернулся только один участник, рано сошедший с дистанции. Остальные погибли при таинственных обстоятельствах. Тело Николая Тибо-Бриньоля было обнаружено поисковиками в начале мая. На момент смерти ему было всего 24 года.