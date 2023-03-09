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В Свердловской области сформировали призывную комиссию
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области утвердили порядок создания региональной призывной комиссии, которая будет проводить ежегодный весенний призыв уральцев на срочную службу в армии.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в состав областной призывной комиссии вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства и врачи-специалисты медицинских комиссий.
Весенний призыв стартует 1 апреля. Новобранцы из Свердловской области будут служить в четырех военных округах и на Северном флоте. Ранее в Минобороны РФ уверяли, что срочники не будут направляться для участия в боевых действиях.
Напомним, что в Госдуму РФ внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в состав областной призывной комиссии вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства и врачи-специалисты медицинских комиссий.
Весенний призыв стартует 1 апреля. Новобранцы из Свердловской области будут служить в четырех военных округах и на Северном флоте. Ранее в Минобороны РФ уверяли, что срочники не будут направляться для участия в боевых действиях.
Напомним, что в Госдуму РФ внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет.
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