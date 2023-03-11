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В Екатеринбурге начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»
Общество
Фото: эскиз / телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге на углу улиц Николая Никонова и Царской около ККТ «Космос» начались работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает E1.RU, на месте вырос каркас металлической башни.
Стелу устанавливает компания «Стройтэк». Подрядчику необходимо выполнить все строительные работы до 10 июня 2023 года.
Напомним, что в марте 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести». Уральские города были удостоены звания в числе первых. Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено летом 2020 года, а Каменску-Уральскому 2 в мае 2021 года.
Стелу устанавливает компания «Стройтэк». Подрядчику необходимо выполнить все строительные работы до 10 июня 2023 года.
Напомним, что в марте 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести». Уральские города были удостоены звания в числе первых. Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено летом 2020 года, а Каменску-Уральскому 2 в мае 2021 года.
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