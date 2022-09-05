Определен подрядчик для возведения стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
Общество
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Администрация Екатеринбурга определила подрядчика, который будет возводить стелу «Город трудовой доблести». Победителем аукциона стала компания «Стройтэк».
Подрядчику предстоит выполнить проектные, изыскательские и строительные работы. Компания должна будет завершить подготовительный этап до 25 декабря этого года, а строительные работы – до 10 июня следующего года.
Напомним, что стелу планируют установить на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».
Подрядчику предстоит выполнить проектные, изыскательские и строительные работы. Компания должна будет завершить подготовительный этап до 25 декабря этого года, а строительные работы – до 10 июня следующего года.
Напомним, что стелу планируют установить на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».
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