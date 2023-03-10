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Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 14 пьяных водителей

11.54 Вторник, 14 марта 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы с 10 по 12 марта проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.

За три дня автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей. Еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

Также задержаны девять автомобилистов, не имеющих водительских прав, и два водителя, лишенных права управления ТС.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:13 Мошенничество и подделка документов довели жителя Полевского до скамьи подсудимых
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17:55 В Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре
17:20 Правила приема детей в первые классы изменились в Екатеринбурге
17:10 Следы классических произведений в поп-музыке поищут в Ельцин Центре
16:51 В свердловском поселке на площади 400 квадратных метров горела пекарня
16:23 В Верхней Пышме открылась секция по адаптивному самбо и мобильный спортивный зал
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15:20 В Невьянске возбудили уголовное дело из-за мошенничества при начислении зарплаты работникам учреждения культуры
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