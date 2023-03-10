Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 14 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 10 по 12 марта проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.За три дня автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей. Еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также задержаны девять автомобилистов, не имеющих водительских прав, и два водителя, лишенных права управления ТС.