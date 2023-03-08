Следы классических произведений в поп-музыке поищут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В кино-конференц-зале в конце этой недели намечается любопытное мероприятие, которое можно обозначить как «лекция концерт с элементами исследования». Исследовать будут музыку, как современную, так и классическую. Вернее, в современных музыкальных произведениях будут искать влияние классических шедевров.Этим увлекательным делом — поиском следов известных опер и симфоний в поп-хитах 20-го и 21-го века — вместе с аудиторией займётся музыковед и главный редактор журнала «Музыкальная академия» Ярослав Тимофеев. «Уличать» современных музыкантов в заимствовании у композиторов прошлого он будет не голословно. По ходу лекции «Гены классической музыки в поп-культуре» он исполнит отрывки из мелодий, о которых пойдёт речь, и слушатели сами смогут оценить удачно или нет одно музыкальное произведение повлияло на другое.Кроме того, Ярослав Тимофеев попытается отыскать в современной эстрадной музыке оригинальные, самобытные ходы и приёмы. Ещё одной темой концерта-лекции, которая запланирована на вечер 18-го марта, станет зарождение поп-музыки и причины её всепобеждающей популярности.Кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев — не только музыкальный критик и эксперт Московской филармонии. Он и сам талантливый музыкант, который входит в состав инди-группы «OQJAV». В ней он исполняет клавишные партии.