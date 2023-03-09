В Свердловской области объявили предупреждение о сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 14 марта объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра в области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.