Газ в дома по социальной программе получили более 25 тысяч свердловчан

«25 тысяч человек – это население среднего города в Свердловской области. Программа по социальной газификации в действии, строятся газопроводы. Уже сейчас уральцы подали более 60 тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области по программе социальной газификации, объявленной президентом РФ, газ в дома получили более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Ранее губернатор Свердловской области утвердил поправки в региональные законы, расширяющие список льготников по программе социальной газификации и увеличению перечня газового оборудования, стоимость которого можно компенсировать за счет бюджета. Так, получить частичную компенсацию затрат на газификацию могут многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей в случае их гибели.Меры социальной поддержки предусматривают компенсацию или освобождение до 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям и до 90% затрат на приобретение бытового газового оборудования, осуществленных с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. Компенсации или освобождению от затрат подлежат работы по установке внутренней системы отопления и оборудование внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.Программа по социальной газификации, объявленная президентом РФ, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. В Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов.В список льготников по социальной газификации входят малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины старше 55 лет; граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; медики и педагоги, проживающие в сельской местности. С 2023 года размер субсидии льготникам на газификацию частных домов в области увеличен с 70 до 100 тысяч рублей. Также есть возможность газификации дома за счет областного материнского капитала.