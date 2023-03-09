Возрастное ограничение 18+
Туристы смогут по SMS получить путеводитель при въезде на Урал
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Гости Свердловской области смогут получить доступ к онлайн-путеводителю МТС Travel прямо при въезде на Урал. Ссылка на путеводитель будет приходить туристам, приезжающим в регион, в приветственном SMS.
В онлайн-путеводителе гости Свердловской области узнают, в каких природных парках гуляют местные жители, где можно попробовать настоящие уральские пельмени и намыть самородного золота, а также почему Екатеринбург называют столицей конструктивизма и уличного искусства.
Абоненты МТС смогут перейти на специальный раздел МТС Travel в один клик. Абонентам других операторов и самим свердловчанам путеводитель доступен в мобильной версии по ссылке.
Для путешественников собрана важная информация: описание и фотографии достопримечательностей, мест комфортного размещения, направлений для загородных походов и мест отдыха с детьми, адреса самых «аутентичных» кафе и ресторанов.
Планируется, что онлайн-путеводитель будут регулярно дополнять новой информацией о достопримечательностях региона, маршрутах, истории, гастрономических особенностях, традициях и культуре Урала. Свердловчане смогут воспользоваться аналогичными путеводителями, посещая Казань, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. Число онлайн-гидов по российским регионам в будущем планируется увеличить.
В онлайн-путеводителе гости Свердловской области узнают, в каких природных парках гуляют местные жители, где можно попробовать настоящие уральские пельмени и намыть самородного золота, а также почему Екатеринбург называют столицей конструктивизма и уличного искусства.
Абоненты МТС смогут перейти на специальный раздел МТС Travel в один клик. Абонентам других операторов и самим свердловчанам путеводитель доступен в мобильной версии по ссылке.
Для путешественников собрана важная информация: описание и фотографии достопримечательностей, мест комфортного размещения, направлений для загородных походов и мест отдыха с детьми, адреса самых «аутентичных» кафе и ресторанов.
– В прошлом году Средний Урал укрепил свои позиции в ТОП-10 туристически привлекательных регионов России. Big Data МТС показала, что нашу область посетили свыше 2 млн гостей. Это больше, чем в допандемийные годы, когда отмечался пик делового туризма. Среди факторов, повлиявших на развитие внутреннего туризма не последнюю роль сыграло появление новых и обустройство традиционных мест притяжения – создание визит-центра в «кинодеревне» Каменка на реке Чусовой, «Демидовского маршрута» с посещением действующего металлургического завода в Нижнем Тагиле, туристического кластера в Сысерти, музея автомобильной и военной техники в Верхней Пышме. Чтобы не пропустить все эти новшества, созданный МТС Travel путеводитель будет постоянно обновляться. Мы же со своей стороны сделаем всё, чтобы туристы получили максимально качественную связь в рекомендованных нами уголках Урала. Смогли пользоваться любыми онлайн-справочниками и делиться своими впечатлениями с друзьями и подписчиками в соцсетях, – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Планируется, что онлайн-путеводитель будут регулярно дополнять новой информацией о достопримечательностях региона, маршрутах, истории, гастрономических особенностях, традициях и культуре Урала. Свердловчане смогут воспользоваться аналогичными путеводителями, посещая Казань, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. Число онлайн-гидов по российским регионам в будущем планируется увеличить.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В оздоровительных лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 400 тысяч свердловских школьников
09 марта 2023
09 марта 2023
В Екатеринбурге проходят выборы «Главной бабушки»
09 марта 2023
09 марта 2023
Более 30% жителей Свердловской области стали свидетелями дискриминации женщин на трудовом рынке
09 марта 2023
09 марта 2023