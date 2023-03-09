Туристы смогут по SMS получить путеводитель при въезде на Урал

– В прошлом году Средний Урал укрепил свои позиции в ТОП-10 туристически привлекательных регионов России. Big Data МТС показала, что нашу область посетили свыше 2 млн гостей. Это больше, чем в допандемийные годы, когда отмечался пик делового туризма. Среди факторов, повлиявших на развитие внутреннего туризма не последнюю роль сыграло появление новых и обустройство традиционных мест притяжения – создание визит-центра в «кинодеревне» Каменка на реке Чусовой, «Демидовского маршрута» с посещением действующего металлургического завода в Нижнем Тагиле, туристического кластера в Сысерти, музея автомобильной и военной техники в Верхней Пышме. Чтобы не пропустить все эти новшества, созданный МТС Travel путеводитель будет постоянно обновляться. Мы же со своей стороны сделаем всё, чтобы туристы получили максимально качественную связь в рекомендованных нами уголках Урала. Смогли пользоваться любыми онлайн-справочниками и делиться своими впечатлениями с друзьями и подписчиками в соцсетях, – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости