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Оттепели в Свердловской области будут сменяться похолоданием
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На этой неделе в Свердловской области оттепели будут сменяться похолоданием. В начале недели температура воздуха поднимется до +8°С, в середине недели – опустится днем до 0°С, а затем вновь потеплеет. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, в конце первой десятидневки марта оттепель подточила снежный покров. Его высота на юге области уменьшилась на 4-9 см.
Ожидается, что сегодня днем температура воздуха вновь поднимется +3…+8°С. В ночь на вторник очередной атмосферный фронт принесет порцию осадков в виде мокрого снега. 15 марта похолодает: ночью до -6…-11°С, днем 0…+5°С. 16 и 17 марта осадки маловероятны, температура воздуха ночью -1…-6°С, днем +4…+9°С.
В воскресенье, 19 марта, после прохождения атмосферного фронта и небольших осадков к Уралу подойдет подвижный северо-западный антициклон, который оградит Свердловскую область от новых поступлений тепла на несколько дней. 19 и 20 марта ночью будет -4…-9°С, на севере до -14°С, днем -3…+2°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По словам синоптика, в конце первой десятидневки марта оттепель подточила снежный покров. Его высота на юге области уменьшилась на 4-9 см.
Ожидается, что сегодня днем температура воздуха вновь поднимется +3…+8°С. В ночь на вторник очередной атмосферный фронт принесет порцию осадков в виде мокрого снега. 15 марта похолодает: ночью до -6…-11°С, днем 0…+5°С. 16 и 17 марта осадки маловероятны, температура воздуха ночью -1…-6°С, днем +4…+9°С.
В воскресенье, 19 марта, после прохождения атмосферного фронта и небольших осадков к Уралу подойдет подвижный северо-западный антициклон, который оградит Свердловскую область от новых поступлений тепла на несколько дней. 19 и 20 марта ночью будет -4…-9°С, на севере до -14°С, днем -3…+2°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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