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Снег и дождь ожидаются в начале следующей недели в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В начале следующей неделе в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается гололедица. Также синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о ветре с порывами до 15 метров в секунду.
В понедельник, 13 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, днём +3…+8°C. Ветер южный 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ночью -3…-5°C, днём +6…+8°C. Ветер южный 4-9 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 14 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, днём -4…+1°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-3°C, днём около 0°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В среду, 15 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, днём с мокрым снегом. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днём 0…+5°C. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -6…-8°C, днём 0…+2°C. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 13 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, днём +3…+8°C. Ветер южный 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ночью -3…-5°C, днём +6…+8°C. Ветер южный 4-9 м/сек, днем порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 14 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, днём -4…+1°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-3°C, днём около 0°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В среду, 15 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, днём с мокрым снегом. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днём 0…+5°C. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -6…-8°C, днём 0…+2°C. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Потепление до +7°С ожидается в Свердловской области
09 марта 2023
09 марта 2023