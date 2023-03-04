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ХК «Автомобилист» проиграл в шестом матче серии «Металлургу». Судьба выхода в четвертьфинал решится в Екатеринбурге
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
12 марта в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» встречался в Магнитогорске с «Металлургом».
Матч завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев льда. В первом периоде у «Металлурга» отличились Павел Акальзин и Семён Кошелев. Ответный гол «Автомобилиста» на счету Ника Эберта. На первый перерыв команды ушли при счёте 2:1.
Во втором периоде «Автомобилист» сравнял счёт – гол на счету Стефана Да Косты.
В самом начале третьего периода Григорий Дронов вновь вывел «Металлург» вперёд – шайбу забросил Григорий Дронов. На пятой минуте Кёртис Волк снова сравнял счёт – 3:3. Но после этого Павел Акользин забросил ещё две шайбы, оформив тем самым хет-трик. За полторы минуты до конца Денис Зернов, поразив пустые ворота «Автомобилиста», сделал счёт 6:3, который в итоге стал окончательным.
Все свои шайбы «Автомобилист» забрасывал в большинстве.
Счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина стал 3:3. Команда, которая сыграет в полуфинале «Востока» (что равно четвертьфиналу Кубка Гагарина), определится в решающем седьмом матче 14 марта в Екатеринбурге. Игра пройдёт на арене «Уралец», начало в 19:00. Соперник победителя пары «Автомобилист» – «Металлург» уже определился – им станет омский «Авангард». В другой паре сыграют казанский «Ак Барс» и владивостокский «Адмирал».
Матч завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев льда. В первом периоде у «Металлурга» отличились Павел Акальзин и Семён Кошелев. Ответный гол «Автомобилиста» на счету Ника Эберта. На первый перерыв команды ушли при счёте 2:1.
Во втором периоде «Автомобилист» сравнял счёт – гол на счету Стефана Да Косты.
В самом начале третьего периода Григорий Дронов вновь вывел «Металлург» вперёд – шайбу забросил Григорий Дронов. На пятой минуте Кёртис Волк снова сравнял счёт – 3:3. Но после этого Павел Акользин забросил ещё две шайбы, оформив тем самым хет-трик. За полторы минуты до конца Денис Зернов, поразив пустые ворота «Автомобилиста», сделал счёт 6:3, который в итоге стал окончательным.
Все свои шайбы «Автомобилист» забрасывал в большинстве.
Счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина стал 3:3. Команда, которая сыграет в полуфинале «Востока» (что равно четвертьфиналу Кубка Гагарина), определится в решающем седьмом матче 14 марта в Екатеринбурге. Игра пройдёт на арене «Уралец», начало в 19:00. Соперник победителя пары «Автомобилист» – «Металлург» уже определился – им станет омский «Авангард». В другой паре сыграют казанский «Ак Барс» и владивостокский «Адмирал».
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