В столице Урала скончался один из деканов УГЛТУ





– говорится в официальной группе университета во «ВКонтакте». «Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом вчера, 11 марта, сообщила пресс-служба вуза в социальных сетях.Он был ветераном УГЛТУ, профессором и одним из деканов лесоинженерного факультета.О дате и времени прощения в УГЛТУ обещали сообщить позже.