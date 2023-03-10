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В столице Урала скончался один из деканов УГЛТУ
Общество
Фото: Официальная группа УГЛТУ / vk.com
В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом вчера, 11 марта, сообщила пресс-служба вуза в социальных сетях.
Он был ветераном УГЛТУ, профессором и одним из деканов лесоинженерного факультета.
О дате и времени прощения в УГЛТУ обещали сообщить позже.
Он был ветераном УГЛТУ, профессором и одним из деканов лесоинженерного факультета.
«Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича»,
– говорится в официальной группе университета во «ВКонтакте».
О дате и времени прощения в УГЛТУ обещали сообщить позже.
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