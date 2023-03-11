Возрастное ограничение 18+
Уральская столица обогнала Москву и Санкт-Петербург в рейтинге криминальных городов мира
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург оказался на 197 месте в рейтинге криминальных городов мира, опередив Санкт-Петербург, расположившийся на 254 строчке, и Москву, на 282.
Топ самых преступных городов мира составляли эксперты международного сайта Numbeo. Всего в рейтинге упоминаются 5 городов России.
Самым криминальным городом в стране оказался Новосибирск, занявший 182 строчку. Безопаснее всего, по данным рейтинга, жить в Нижнем Новгороде, получившему 347 место в топе.
Индекс преступности у российских городов следующий:
1. Новосибирск – 47.7%
2. Екатеринбург – 46.4%
3. Санкт-Петербург – 39.7%
4. Москва – 36.8%
5. Нижний Новгород – 28.7%.
Топ самых преступных городов мира составляли эксперты международного сайта Numbeo. Всего в рейтинге упоминаются 5 городов России.
Самым криминальным городом в стране оказался Новосибирск, занявший 182 строчку. Безопаснее всего, по данным рейтинга, жить в Нижнем Новгороде, получившему 347 место в топе.
Индекс преступности у российских городов следующий:
1. Новосибирск – 47.7%
2. Екатеринбург – 46.4%
3. Санкт-Петербург – 39.7%
4. Москва – 36.8%
5. Нижний Новгород – 28.7%.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
07 марта 2023
07 марта 2023
Ural Music Night признали национальным событием года
06 марта 2023
06 марта 2023