Причиной исчезновения 12-летней екатеринбурженки была ссора с родителями

– призвали в отряде.

«Мы желаем каждому быть друг к другу внимательнее и снисходительнее. Дети – ранимые и маленькие люди. Мы, взрослые, иногда забываем быть терпимее и умнее сложившихся споров и ситуаций. Проблема в отношениях не рождается мгновенно. Давайте учится изо дня в день любить, ценить, а самое главное – слышать, уважать и беречь друг друга»,