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Причиной исчезновения 12-летней екатеринбурженки была ссора с родителями

19.34 Суббота, 11 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня стали известны обстоятельства исчезновения 12-летней екатеринбурженки. Волонтёры поискового отряда «Прорыв» рассказали, что причиной для того, чтобы уйти из дома и не вернуться, стала ссора с родителями.

Напомним, что девочка ушла из дома 6 марта, и уже на следующий день, 7 марта, после объявленных поисков её нашли живой.

Она находилась на 12 этаже многоквартирного дома, где, как она сама рассказала, провела всю ночь, так как боялась возвращаться после домашнего конфликта. Представители поискового отряда передали её инспекторам по делам несовершеннолетних, а те вернули родителям, сильно переживавшим за свою дочку.

«Мы желаем каждому быть друг к другу внимательнее и снисходительнее. Дети – ранимые и маленькие люди. Мы, взрослые, иногда забываем быть терпимее и умнее сложившихся споров и ситуаций. Проблема в отношениях не рождается мгновенно. Давайте учится изо дня в день любить, ценить, а самое главное – слышать, уважать и беречь друг друга»,

– призвали в отряде.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:57 В Ревде собака местной жительницы напала на подростка
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12:44 Екатеринбургская полиция обнаружила алкоголь без лицензии в местном баре
12:02 В Нижнем Тагиле отстранили от работы ударившего учеников учителя
10:57 На напавшего на таксиста екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:53 Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре
22:56 Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана
22:06 ХК «Автомобилист» победил магнитогорский «Металлург» и повёл в серии
21:16 Двухмесячная девочка умерла в Верхней Пышме
20:47 Спасённый от режевского изувера рыжий котик оказался серьёзно болен
20:16 В Екатеринбурге запретили гулять по льду
19:43 Ограждение дороги в Нижнем Тагиле на этот раз пострадало из-за автобуса
19:16 Жителям Туринска добиваться оборудования пешеходного перехода пришлось через прокуратуру
18:50 Бетонную вышку в Калиновском лесопарке хотят правратить в часы
17:49 Жителей Свердловской области ждут относительно тёплые выходные
17:24 В Екатеринбурге перекроют проезд от Народной Воли до Куйбышева
16:46 Победа в ТОП ЖК и благодарность от «ДОМ.РФ»: итоги Российской строительной недели от «УГМК-Застройщик»
16:14 Из-за хакерской атаки в Свердловской области не работали сайты органов власти и СМИ
15:53 Лисица забралась на стройку в Академическом районе Екатеринбурга
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