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Причиной исчезновения 12-летней екатеринбурженки была ссора с родителями
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня стали известны обстоятельства исчезновения 12-летней екатеринбурженки. Волонтёры поискового отряда «Прорыв» рассказали, что причиной для того, чтобы уйти из дома и не вернуться, стала ссора с родителями.
Напомним, что девочка ушла из дома 6 марта, и уже на следующий день, 7 марта, после объявленных поисков её нашли живой.
Она находилась на 12 этаже многоквартирного дома, где, как она сама рассказала, провела всю ночь, так как боялась возвращаться после домашнего конфликта. Представители поискового отряда передали её инспекторам по делам несовершеннолетних, а те вернули родителям, сильно переживавшим за свою дочку.
Напомним, что девочка ушла из дома 6 марта, и уже на следующий день, 7 марта, после объявленных поисков её нашли живой.
Она находилась на 12 этаже многоквартирного дома, где, как она сама рассказала, провела всю ночь, так как боялась возвращаться после домашнего конфликта. Представители поискового отряда передали её инспекторам по делам несовершеннолетних, а те вернули родителям, сильно переживавшим за свою дочку.
«Мы желаем каждому быть друг к другу внимательнее и снисходительнее. Дети – ранимые и маленькие люди. Мы, взрослые, иногда забываем быть терпимее и умнее сложившихся споров и ситуаций. Проблема в отношениях не рождается мгновенно. Давайте учится изо дня в день любить, ценить, а самое главное – слышать, уважать и беречь друг друга»,
– призвали в отряде.
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