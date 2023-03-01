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Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завершены поиски пропавшей в Екатеринбурге 12-летней Ирины. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что девочка пропала в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга 6 марта. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры.
Сегодня девочку нашли живой. В «Прорыве» сообщили, что ребенка обнаружили волонтеры поискового отряда.
Напомним, что девочка пропала в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга 6 марта. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры.
Сегодня девочку нашли живой. В «Прорыве» сообщили, что ребенка обнаружили волонтеры поискового отряда.
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