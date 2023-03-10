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В Нижнем Тагиле отстранили от работы ударившего учеников учителя
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле учителя, который ударил двух учеников на уроке ОБЖ, отстранили от работы до тех пор, пока не закончатся проверки МВД и СК.
Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Издание также сообщило, что педагог объяснил свои действия попыткой наладить дисциплину в классе. Он уверен, что физического насилия в отношении несовершеннолетних не было.
Напомним, что этот инцидент произошёл 9 марта. Судя по видео, которое сняли ученики пятого класса, учитель ударил одного мальчика палкой по ногам, а второго – рукой по лицу.
Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Издание также сообщило, что педагог объяснил свои действия попыткой наладить дисциплину в классе. Он уверен, что физического насилия в отношении несовершеннолетних не было.
Напомним, что этот инцидент произошёл 9 марта. Судя по видео, которое сняли ученики пятого класса, учитель ударил одного мальчика палкой по ногам, а второго – рукой по лицу.
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