Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана

— написала Гусейнова

«Я благодарна жизни за эти годы, за этот бесценный опыт, за всех вас. Спасибо вам, что всегда были рядом, помогали каждую минуту. Вместе с вами мы сделали очень, очень много. Просто сделали этот мир на капельку лучше и добрее. Вы все в моём сердце»