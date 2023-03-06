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Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана
Общество
Фото: соцсети Лейлы Гусейновой
Помощница Евгения Ройзмана* Лейла Гусейнова уволилась из благотворительного Фонда Ройзмана. Об этом она написала в своих соцсетях, не став раскрывать подробности ухода из фонда.
Гусейнова добавила, что своими новыми проектами поделится чуть позже.
С 2021 года Гусейнова также была одним из учредителей фонда. В разговоре с «Вечерними ведомостями» Лейла Гусейнова рассказала, что из состава учредителей также выйдет – с понедельника 13 марта.
Фонд Ройзмана был основан в 2015 году. В 2019 году представители фонда заявляли, что он является одним из крупнейших в Свердловской области благотворительных фондов и крупнейшим в регионе фондом, существующем преимущественно на частные пожертвования. С 2020 года генеральным директором фонда является Светлана Косолапова, которую в бытность главы города Ройзман выбрал в качестве одной из своих помощниц в результате открытого общегородского конкурса.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
«Я благодарна жизни за эти годы, за этот бесценный опыт, за всех вас. Спасибо вам, что всегда были рядом, помогали каждую минуту. Вместе с вами мы сделали очень, очень много. Просто сделали этот мир на капельку лучше и добрее. Вы все в моём сердце»
— написала Гусейнова
Гусейнова добавила, что своими новыми проектами поделится чуть позже.
С 2021 года Гусейнова также была одним из учредителей фонда. В разговоре с «Вечерними ведомостями» Лейла Гусейнова рассказала, что из состава учредителей также выйдет – с понедельника 13 марта.
Фонд Ройзмана был основан в 2015 году. В 2019 году представители фонда заявляли, что он является одним из крупнейших в Свердловской области благотворительных фондов и крупнейшим в регионе фондом, существующем преимущественно на частные пожертвования. С 2020 года генеральным директором фонда является Светлана Косолапова, которую в бытность главы города Ройзман выбрал в качестве одной из своих помощниц в результате открытого общегородского конкурса.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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