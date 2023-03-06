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Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана

22.56 Пятница, 10 марта 2023
Общество
Фото: соцсети Лейлы Гусейновой
Помощница Евгения Ройзмана* Лейла Гусейнова уволилась из благотворительного Фонда Ройзмана. Об этом она написала в своих соцсетях, не став раскрывать подробности ухода из фонда.

«Я благодарна жизни за эти годы, за этот бесценный опыт, за всех вас. Спасибо вам, что всегда были рядом, помогали каждую минуту. Вместе с вами мы сделали очень, очень много. Просто сделали этот мир на капельку лучше и добрее. Вы все в моём сердце»
— написала Гусейнова


Гусейнова добавила, что своими новыми проектами поделится чуть позже.

С 2021 года Гусейнова также была одним из учредителей фонда. В разговоре с «Вечерними ведомостями» Лейла Гусейнова рассказала, что из состава учредителей также выйдет – с понедельника 13 марта.

Фонд Ройзмана был основан в 2015 году. В 2019 году представители фонда заявляли, что он является одним из крупнейших в Свердловской области благотворительных фондов и крупнейшим в регионе фондом, существующем преимущественно на частные пожертвования. С 2020 года генеральным директором фонда является Светлана Косолапова, которую в бытность главы города Ройзман выбрал в качестве одной из своих помощниц в результате открытого общегородского конкурса.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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15:21 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
14:57 На газификацию свердловского села из областного бюджета выделили более 58 млн рублей
14:20 Штормовое предупреждение снова объявили в Свердловской области
14:16 На уборку улиц Екатеринбурга вышли 439 рабочих
14:12 Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на поставку 1 троллейбуса из Вологды
14:08 Авиакомпания AZAL запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку
12:25 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге за три дня восемь пьяных водителей
11:48 Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании
11:24 На трассе Серов – Ивдель столкнулись легковушка и газовоз
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