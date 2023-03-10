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В Екатеринбурге запретили гулять по льду
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один из признаков того, что весна вошла в свои права, — запреты выходить на замёрзшую поверхность водоёмов. Температура воздуха уже достаточно высокая, чтобы сделать такие прогулки небезопасными.
Вот и в Екатеринбурге тёплые солнечные дни утончили поверхность льда на городских водоёмах. Друзья, выходить на лед стало опасно. К такому выводу пришли сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области. Они провели рейд по городскому пруду, проверяя толщину льда. «По замерам толщина льда на Городском пруду составляет около 45 сантиметров. Несмотря на кажущуюся прочность корки, выход на поверхность водоёма запрещён. Дело в том, что лёд стал рыхлым, и может начать ломаться в любой момент: снизу его истончают внутренние течения, сверху – солнце и дождь», — приводит слова старшего государственного инспектора по малым судам главного управления областного МЧС Николая Главатских официальный портрал Екатеринбурга.
О запрете выхода на лёд предупреждают знаки, которые появились на прудах и речках Екатеринбурга. А за два грядущих выходных лёд на городских водоёмах истончится ещё больше — синоптики обещают тёплую погоду.
Вот и в Екатеринбурге тёплые солнечные дни утончили поверхность льда на городских водоёмах. Друзья, выходить на лед стало опасно. К такому выводу пришли сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области. Они провели рейд по городскому пруду, проверяя толщину льда. «По замерам толщина льда на Городском пруду составляет около 45 сантиметров. Несмотря на кажущуюся прочность корки, выход на поверхность водоёма запрещён. Дело в том, что лёд стал рыхлым, и может начать ломаться в любой момент: снизу его истончают внутренние течения, сверху – солнце и дождь», — приводит слова старшего государственного инспектора по малым судам главного управления областного МЧС Николая Главатских официальный портрал Екатеринбурга.
О запрете выхода на лёд предупреждают знаки, которые появились на прудах и речках Екатеринбурга. А за два грядущих выходных лёд на городских водоёмах истончится ещё больше — синоптики обещают тёплую погоду.
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