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Жителей Свердловской области ждут относительно тёплые выходные
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло. Температура воздуха поднимется до +4°С. В субботу ожидается сильный ветер и снег с дождем, а в воскресенье – без осадков.
В субботу, 11 марта, в регионе ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки, на севере до умеренных (дождь, мокрый снег, снег), в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность, местами мокрый снег, снег. Ночью -4…+1°С, днем -1…+4°С, на севере до -5°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, слабые осадки (дождь, мокрый снег), днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-2°С, днем -1…+1°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 12 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-15°С, днем -1…+4°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-12°С, днем -1…+1°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 11 марта, в регионе ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки, на севере до умеренных (дождь, мокрый снег, снег), в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность, местами мокрый снег, снег. Ночью -4…+1°С, днем -1…+4°С, на севере до -5°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, слабые осадки (дождь, мокрый снег), днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-2°С, днем -1…+1°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 12 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-15°С, днем -1…+4°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-12°С, днем -1…+1°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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