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В Екатеринбурге перекроют проезд от Народной Воли до Куйбышева
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на семь месяцев закроют движение транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома №38а на Куйбышева. Ограничения будут действовать с 25 марта по 30 октября.
Перекрытие связано с реконструкцией улицы Народной Воли. В частности, планируется проведение работ по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.
Перекрытие связано с реконструкцией улицы Народной Воли. В частности, планируется проведение работ по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.
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