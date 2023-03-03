В Екатеринбурге перекроют проезд от Народной Воли до Куйбышева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на семь месяцев закроют движение транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома №38а на Куйбышева. Ограничения будут действовать с 25 марта по 30 октября.Перекрытие связано с реконструкцией улицы Народной Воли. В частности, планируется проведение работ по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.