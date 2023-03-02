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ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды

15.21 Пятница, 10 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области выпустила для водителей и пешеходов предупреждение из-за порывистого ветра, гололедицы и мокрого снега.

Автоинспекторы призывают водителей исключить резкие маневры, в том числе обгоны и перестроения, соблюдать дистанцию и боковые интервалы. В непогоду следует включать фары и противотуманные фонари, а в условиях ограниченной видимости необходимо снижать скорость до минимума.

Водителям, которые не имеют достаточного опыта управления, при изменении погодных условий рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходи дороги. Перед началом перехода следует убедиться в безопасности. Также рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде для безопасного передвижения вечером и ночью.

Напомним, что на 11 марта в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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