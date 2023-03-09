Штормовое предупреждение снова объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на завтра, 11 марта. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, в регионе завтра ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега.В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.