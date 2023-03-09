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Штормовое предупреждение снова объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на завтра, 11 марта. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, в регионе завтра ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега.
В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, в регионе завтра ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега.
В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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Потепление до +7°С ожидается в Свердловской области
09 марта 2023
09 марта 2023