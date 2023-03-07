В Екатеринбурге проходят выборы «Главной бабушки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Среди жителей Екатеринбурга идёт голосование за женщин, претендующих на звание «Главной бабушки года». Выбрать можно среди 43-х кандидаток.Голосование за «Главную бабушку» идёт в онлайн-режиме, на сайте «Главные конкурсы Екатеринбурга». Этап приёма заявок уже завершён. Предложить свою кандидатуру могли женщины, попадающие под очень простые критерии: «жительница Екатеринбурга, возраст от 45 лет, есть внуки». Из присланных анкет организаторы отобрали 43. Пока что лидирует Елена Ноздрачева. За неё отдали отдали голоса более 10% голосующих. Елена Николаевна — учитель-логопед МАДОУ. У неё уже 4 внучки, но поверить в это при взгляде на фото совершенно невозможно.Среди претенденток на титул «Главная бабушка Екатеринбурга» много красивых женщин, которые ломают стереотип о том, что с внуками нянчатся седовласые дамы, чьи лица покрыты глубокими морщинами, а глаза прячутся за старомодными очками. Большинство из конкурсанток всё ещё молоды и активны, продолжают работать, даже не думая о пенсии. Среди них можно увидеть преподавательницу философии, кладовщицу, предпринимательниц, школьных учителей, врача, флориста и представительниц других профессий.