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В Екатеринбурге проходят выборы «Главной бабушки»
Общество
Одна из участниц на сайте конкурса / конкурсы-екб.рф
Среди жителей Екатеринбурга идёт голосование за женщин, претендующих на звание «Главной бабушки года». Выбрать можно среди 43-х кандидаток.
Голосование за «Главную бабушку» идёт в онлайн-режиме, на сайте «Главные конкурсы Екатеринбурга». Этап приёма заявок уже завершён. Предложить свою кандидатуру могли женщины, попадающие под очень простые критерии: «жительница Екатеринбурга, возраст от 45 лет, есть внуки». Из присланных анкет организаторы отобрали 43. Пока что лидирует Елена Ноздрачева. За неё отдали отдали голоса более 10% голосующих. Елена Николаевна — учитель-логопед МАДОУ. У неё уже 4 внучки, но поверить в это при взгляде на фото совершенно невозможно.
Среди претенденток на титул «Главная бабушка Екатеринбурга» много красивых женщин, которые ломают стереотип о том, что с внуками нянчатся седовласые дамы, чьи лица покрыты глубокими морщинами, а глаза прячутся за старомодными очками. Большинство из конкурсанток всё ещё молоды и активны, продолжают работать, даже не думая о пенсии. Среди них можно увидеть преподавательницу философии, кладовщицу, предпринимательниц, школьных учителей, врача, флориста и представительниц других профессий.
Голосование за «Главную бабушку» идёт в онлайн-режиме, на сайте «Главные конкурсы Екатеринбурга». Этап приёма заявок уже завершён. Предложить свою кандидатуру могли женщины, попадающие под очень простые критерии: «жительница Екатеринбурга, возраст от 45 лет, есть внуки». Из присланных анкет организаторы отобрали 43. Пока что лидирует Елена Ноздрачева. За неё отдали отдали голоса более 10% голосующих. Елена Николаевна — учитель-логопед МАДОУ. У неё уже 4 внучки, но поверить в это при взгляде на фото совершенно невозможно.
Среди претенденток на титул «Главная бабушка Екатеринбурга» много красивых женщин, которые ломают стереотип о том, что с внуками нянчатся седовласые дамы, чьи лица покрыты глубокими морщинами, а глаза прячутся за старомодными очками. Большинство из конкурсанток всё ещё молоды и активны, продолжают работать, даже не думая о пенсии. Среди них можно увидеть преподавательницу философии, кладовщицу, предпринимательниц, школьных учителей, врача, флориста и представительниц других профессий.
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07 марта 2023
07 марта 2023