Вековой лес пытаются спасти от вырубки жители Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Открытое письмо в адрес нескольких властных структур отправили жители Нижнего Тагила. В нём они просят остановить вырубку леса возле Ленёвского водохранилища, где запланирована добыча щебня.Лицензию на добычу щебня выдали одной компании, но вскоре переоформили её на другую. Защитники леса указывают на то, что это —серьёзное нарушение. И далеко не единственное. «До сих пор предприятие не получило заключение о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора. Открытая добыча со взрывными работами возможна только при соблюдении санитарно-защитной зоны в 500 метров. А сейчас от посёлка Карасиха до месторождения примерно 400 метров», — пишут они в обращении.Меж тем, вырубка леса, на месте которого будут выкапывать щебень, уже идёт в полную мощь. Под звуки пил падают на землю вековые сосны, разбегается в разные стороны зверье (в том числе и краснокнижное). По планам «пильщиков» 150 гектар должны быть уничтожены в угоду коммерсантов. Пострадают не только животные. С исчезновением леса и началом работ по добыче щебня под вопросом окажется существования санатория «Ленёвка», детского оздоровительного лагеря «Звездный», гостиницы «Лесной». Все они расположены на берегах водохранилища и отдыхающих привлекают красотой окружающей природы. Какая уж там гостиница «Лесная», если леса не станет?Прекрасно понимая, чем грозит этим заведениям соседство с карьером, их сотрудники с готовностью подписались под письмом в защиту леса и Ленёвского водохранилища. Всего же текст обращения подписали более 700 человек. Экземпляры письма направлены губернатору Свердловской области и в приёмную президента в Уральском федеральном округе.