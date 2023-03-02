Жители Свердловской области одержали победы в Первенстве по перетягиванию каната

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В преддверии Международного женского дня в Москве прошло Первенство России по перетягиванию каната среди юниоров и юниорок. Приняли в нём участие и команды из Свердловской области. Они одержали сразу несколько побед.До первенства допускались люди возрастом до 23-х лет. Съехавшихся в столицу из разных городов страны молодых людей распределили по трём дисциплинам: вес группы — 640 килограмм, вес группы — 600 килограмм и вес группы смешанной — 560 килограмм. Свердловчане во всех трёх дисциплинах заняли призовые места. В дисциплине «640» они заняли третье место, уступив петербуржцам и тюменцам. В категории «600» показатели лучше оказались только у представителей Санкт-Петербурга. Наконец, в смешанной дисциплине с 560-ю килограммами свердловчане (а именно — сборная команда Уральского юридического института МВД РФ) заняли первое место.Первенство по перетягиванию каната проходило с 6-го по 7-е марта. Местом состязаний стал столичный легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте. Организатором состязаний выступила Всероссийская федерацияперетягивания каната.