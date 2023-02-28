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МЧС: сообщения о воздушной тревоге в Свердловской области являются ложными
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов сегодня в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. В МЧС назвали эти сообщения фейками.
Напомним, что подобные ложные сообщения об объявлении воздушной тревоги звучали 22 и 28 февраля. Фейки в эфире тогда прозвучали тоже в результате хакерской атаки на сервера радиостанций и телеканалов.
«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что подобные ложные сообщения об объявлении воздушной тревоги звучали 22 и 28 февраля. Фейки в эфире тогда прозвучали тоже в результате хакерской атаки на сервера радиостанций и телеканалов.
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