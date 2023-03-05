Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 10 марта объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.