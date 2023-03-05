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Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 10 марта объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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В Свердловской области ожидается оттепель
06 марта 2023
06 марта 2023