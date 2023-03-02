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Первые партии вакцины против клещевого энцефалита поступили в Свердловскую область

15.25 Четверг, 9 марта 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступили первые партии детской и взрослой вакцины против клещевого энцефалита, приобретенные за счет средств областного бюджета. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита проводится для людей старше 60 лет, детей в возрасте 15 месяцев и для лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров. Первую и вторую прививку можно поставить бесплатно, а ревакцинация в дальнейшем проводится уже за счет собственных средств граждан.

На данный момент в области есть почти 13 тысяч доз детской вакцины «Клещ-Э-Вак». Для взрослых поступила 91 тысяча доз вакцины «Энцевир». Пожилые люди могут для вакцинации обращаться в прививочные кабинеты своих поликлиник.

«Наш регион является частью напряженного природного очага клещевых инфекций. Клещевой энцефалит – заболевание, которое наносит серьезный удар по центральной нервной системе человека. Самой эффективной мерой защиты от подобной беды была и остается вакцинация», – отмечает главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.


Первая вакцинация против клещевого энцефалита проводится двукратно с интервалом 1-7 месяцев. Поставить прививку необходима не позднее, чем за две недели до выхода на природу. Ревакцинация проводится через год, а последующие ревакцинации – каждые три года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:25 Первые партии вакцины против клещевого энцефалита поступили в Свердловскую область
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