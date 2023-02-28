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«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию анодную печь № 2
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
«Уралэлектромедь» завершила капитальный ремонт анодной печи № 2 медеплавильного цеха. За два с половиной года эксплуатации на агрегате было произведено порядка 670 плавок.
В течение месяца был полностью заменён свод печи, подвеска свода, футеровка стен, металлоконструкции системы испарительного охлаждения и каркас печи. Для монтажа печи было использовано более 550 тонн огнеупорного кирпича. Кроме того, в техноэнергетическом агрегате печи были очищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Они служат для понижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.
В настоящее время плавильный агрегат прошел этап разогрева и уже выдал первые аноды медные.
В капитальном ремонте печи принимали участие работники медеплавильного цеха, которые выполнили демонтаж футеровки, а также цех централизованного ремонта и подрядные организации.
В течение месяца был полностью заменён свод печи, подвеска свода, футеровка стен, металлоконструкции системы испарительного охлаждения и каркас печи. Для монтажа печи было использовано более 550 тонн огнеупорного кирпича. Кроме того, в техноэнергетическом агрегате печи были очищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Они служат для понижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.
В настоящее время плавильный агрегат прошел этап разогрева и уже выдал первые аноды медные.
В капитальном ремонте печи принимали участие работники медеплавильного цеха, которые выполнили демонтаж футеровки, а также цех централизованного ремонта и подрядные организации.
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