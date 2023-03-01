В Екатеринбурге оркестр в погонах спустился под землю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Оригинальное поздравление женщинам к празднику прозвучало сегодня в Екатеринбурге. Вернее, оригинальным было не столько само поздравление, сколько место, где его «вручили» екатеринбурженкам.Пассажирки и пассажиры Екатеринбургского метрополитена утром 8-го марта неожиданно стали аудиторией концерта духового оркестра «На страже закона» и вокального ансамбля «Через тернии к звездам» Уральского юридического института МВД России. Небольшой концерт состоялся на станции метро «Площадь 1905 года». Правда, поздравление женщинам получилось несколько военизированным, с учётом того, что музыканты в полицейских погонах включили в программу, помимо «гражданских» произведений, «Синий платочек» и «Катюшу».Как сообщает сайт администрации Екатеринбурга, музыкальным поздравлением студенты УрЮИ МВД не ограничились. Женщинам, оказавшимся в эти минуты на станции, они ещё раздавали цветы.К слову, цветы от людей в погонах уралочки могут получить и на улицах города. По недавно возникшей традиции, сотрудники ДПС сегодня, 8-го марта, тормозят машины на дорогах не только для того, чтобы выписать штраф. Женщинам за рулём полагаются букеты и улыбки постовых.