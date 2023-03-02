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Закончены реставрационные работы плотины на реке Ольховка

10.59 Среда, 8 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге закончился ремонт старинной плотины, расположенной на речке Ольховке. Они начались осенью прошлого года и продолжались, несмотря на зимние холода.

Поскольку плотина внесена в реестр объектов культурного наследия федерального значения, реставрационные работы потребовали особого подхода. Перед специалистами стояла задача максимально точно, аутентично воспроизвести все элементы сооружения, подбирая даже материалы так, чтобы они соответствовали сохранившимся древним конструкциям плотины. Ими были воссозданы шесть кирпичных арок на боковой части строения, восстановлены кованые ограждения, где-то заменены, а где-то подремонтированы карнизы и замковые камни. Ремонт коснулся и кровли плотины. Общая площадь поверхностей, подвергшихся ремонту, составила 2 с половиной тысячи квадратных метров, — сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Плотина на Ольховке была возведена, предположительно, в 1824-м году. Её построили для нужд Верх-Исетского завода. Высота плотины — 6 с половиной метров, протяжённость — 60 метров. Имя автора проекта за прошедшие столетия забыто.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:59 Закончены реставрационные работы плотины на реке Ольховка
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18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
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17:21 В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
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