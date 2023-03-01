Выставки, концерты и экскурсии дарит Ельцин Центр женщинам на 8-е марта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обширную программу к Международному женскому дню подготовили для женщин и их спутников в Ельцин Центре. Причём, праздновать здесь начали загодя: первые праздничные кинопоказы и мастер-классы прошли ещё в выходные. Но сегодняшний день особо богат на культурно-массовые мероприятия, посвящённые 8-му марта.Первым праздничным мероприятием в Ельцин Центре станет мастер-класс «Подарок весне», участники которого научатся изготавливать открытки мамам, сёстрам и возлюбленным. Начнётся он в 11:00, а в 14:00 пройдёт повторно. Кроме того, сегодня в помещениях Ельцин Центра пройдёт ещё несколько мастер-классов. Их проведут известные художницы Маша Плаксина (в 12:00) и Анастасия Крохалёва (в 13:30).Ровно в полдень в атриуме высотного здания начнутся встречи с коллекционерами. Цикл их бесед с посетителями Ельцин Центра получил название «Прекрасная вещь». Коллекционеры монет, комиксов, кукол и других предметов поделятся со слушателями опытом и историями собирательства.Целый марафон экскурсий по залам Музея первого президента России Бориса Ельцина стартует в 14:00 и продлится до вечера. Общее его название «Красота вне протокола», а состоять он будет из экскурсий о королеве Елизавете II («Стиль королевы»), о культовом журнале «Бурда моден» («Модная революция») и о создании парфюмерной линии от четы Ельциных («Президентский парфюм»).Не менее насыщенной будет и вторая половина праздничного дня в Ельцин Центре. В 15:00 в атриуме дадут старт поэтическому марафону «Все они как одна непохожи». В 18:00 зазвучат первые звуки диждей-сета «Винил под абажуром». А ещё через час в кинозале начнётся концерт «Любовь и жизнь женщины» вокалистки Олеси Петровой и пианиста Алексея Гориболя. Под их романсы праздничная программа Ельцин Центра подойдёт к концу.