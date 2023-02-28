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Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Очередное наступление на уральскую природу произошло тихо и незаметно, на бумаге. Территорию заказника «Верхне-макаровское водохранилище и окружающие его леса» чиновники сильно уменьшили, изменив границы и лишив статуса особо охраняемой природной территории участок площадью в 250 гектар!
Тревогу бьют представители российского отделения «Greenpeace». Они не только распространили сообщение о случившемся «усыхании» заказника, но и составили обращение в прокуратуру Свердловской области, которое предлагают отправить тем, кто неравнодушен к судьбе водохранилища и прилегающих к нему лесов.
«Постановлением правительства Свердловской области от 19.11.2021г. N811-ПП уточняются границы заказника». — написано в обращении. — «Площадь увеличилась на 96 гектаров за счет включения в состав заказника акватории самого водохранилища, однако участок 250 га (2528964 кв.м) с кадастровым номером 66:41:0512001:1133 не оказался в границах ООПТ областного значения. По информации кадастровой карты назначение по документу данного участка - для сельскохозяйственного производства. Категории земель: земли населенных пунктов».
Таким образом, «гринписовцы» пытаются помешать застроить часть заказника и вернуть исключённый участок в состав ООПТ. «Это серьёзное нарушение законодательства, ведь границы ООПТ должны оставаться незыблемыми!», — резонно отмечают они.
Верхне-Макаровское водохранилище расположено на реке Чусовой, всего в 20 километрах от Екатеринбурга. Для уральской столицы оно служит резервом воды для водоснабжения. Появление капитального строительства в окрестностях заказника неизбежно повлияет и на состояние самого водохранилища, и на качество воды в нём. Таким образом, вопрос сохранения заказника в существующих изначально границах касается каждого жителя Екатеринбурга. Текст обращения в прокуратуру можно найти по ссылке.
Тревогу бьют представители российского отделения «Greenpeace». Они не только распространили сообщение о случившемся «усыхании» заказника, но и составили обращение в прокуратуру Свердловской области, которое предлагают отправить тем, кто неравнодушен к судьбе водохранилища и прилегающих к нему лесов.
«Постановлением правительства Свердловской области от 19.11.2021г. N811-ПП уточняются границы заказника». — написано в обращении. — «Площадь увеличилась на 96 гектаров за счет включения в состав заказника акватории самого водохранилища, однако участок 250 га (2528964 кв.м) с кадастровым номером 66:41:0512001:1133 не оказался в границах ООПТ областного значения. По информации кадастровой карты назначение по документу данного участка - для сельскохозяйственного производства. Категории земель: земли населенных пунктов».
Таким образом, «гринписовцы» пытаются помешать застроить часть заказника и вернуть исключённый участок в состав ООПТ. «Это серьёзное нарушение законодательства, ведь границы ООПТ должны оставаться незыблемыми!», — резонно отмечают они.
Верхне-Макаровское водохранилище расположено на реке Чусовой, всего в 20 километрах от Екатеринбурга. Для уральской столицы оно служит резервом воды для водоснабжения. Появление капитального строительства в окрестностях заказника неизбежно повлияет и на состояние самого водохранилища, и на качество воды в нём. Таким образом, вопрос сохранения заказника в существующих изначально границах касается каждого жителя Екатеринбурга. Текст обращения в прокуратуру можно найти по ссылке.
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