Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как и было обещано, накануне Международного женского дня Екатеринбургский зоопарк подвёл итоги конкурса «ЗооМисс-2023», в котором участвовало несколько его обитательниц: ленивец, черепаха, попугаиха и большеухая лисичка-фенек.По результатам голосования, которые были оглашены сегодня, титул «ЗооМисс» в 2023-м году получила фенек с музыкальным именем Ария. Итог довольно ожидаемый, учитывая самую «смазливую» внешность лисички среди конкурсанток, а также то, что совсем недавно зоопарк рассказывал о ней в соцсетях в связи с тем, что Ария — одно из последних пополнений зверинца.За Арию отдали свои голоса 1201 человек. Второй по популярности следует самочка розового какаду Петруша — за неё отдали 707 голосов. Двупалый ленивец Ляля больше остальных понравилась 676 проголосовавших. Ну, а меньше всего голосов собрала бахромчатая черепаха Хелена.Впрочем, самим конкурсанткам было совершенно «фиолетово» до титулов и голосований. Главное — покормили, как всегда, вкусно и полноценно. Даже свежеиспечённая «ЗооМисс» вряд ли заметила, что на её вольере появилась табличка с сообщением о том, что Ария теперь — титулованная особа.