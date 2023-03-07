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В театре «Урал Опера Балет» сменился художественный руководитель
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вячеслав Самодуров уходит с поста художественного руководителя театра «Урал Опера Балет». Он проработал на этой должности 12 лет, сообщает издание «Моменты» со ссылкой на пресс-службу театра.
Новым художественным руководителем театра назначен петербургский хореограф Максим Петров. Ранее он уже сотрудничал с театром «Урал Опера Балет»: участвовал в постановке «Евгений Онегин» в 2021 году.
В пресс-службе театра отметили, что Вячеслав Самодуров проработает до истечения официального срока контракта. На июль назначена премьера балета «Сильфида». Постановку будет курировать Вячеслав Самодуров.
Новым художественным руководителем театра назначен петербургский хореограф Максим Петров. Ранее он уже сотрудничал с театром «Урал Опера Балет»: участвовал в постановке «Евгений Онегин» в 2021 году.
В пресс-службе театра отметили, что Вячеслав Самодуров проработает до истечения официального срока контракта. На июль назначена премьера балета «Сильфида». Постановку будет курировать Вячеслав Самодуров.
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