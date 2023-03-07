В театре «Урал Опера Балет» сменился художественный руководитель

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вячеслав Самодуров уходит с поста художественного руководителя театра «Урал Опера Балет». Он проработал на этой должности 12 лет, сообщает издание «Моменты» со ссылкой на пресс-службу театра.Новым художественным руководителем театра назначен петербургский хореограф Максим Петров. Ранее он уже сотрудничал с театром «Урал Опера Балет»: участвовал в постановке «Евгений Онегин» в 2021 году.В пресс-службе театра отметили, что Вячеслав Самодуров проработает до истечения официального срока контракта. На июль назначена премьера балета «Сильфида». Постановку будет курировать Вячеслав Самодуров.