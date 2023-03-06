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Глава СКР заинтересовался инцидентом в травмпункте Каменска-Уральского
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в травмпункте Каменска-Уральского, где пациенту с травмой ноги пришлось ползти на коленях до кабинета врача.
Ранее мы писали, что мужчина, получивший травму ноги, вынужден был добираться до кабинета врача на четвереньках. В травмпункте ему не выделили коляску, которая обычно выдается маломобильным гражданам, чтобы обеспечить их беспрепятственный доступ к врачебной помощи.
Следственные органы СКР по Свердловской области организовали проведение процессуальной проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также проверку проводит прокуратура.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета России Михаилу Богинскому доложить о предварительных результатах проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.
Ранее мы писали, что мужчина, получивший травму ноги, вынужден был добираться до кабинета врача на четвереньках. В травмпункте ему не выделили коляску, которая обычно выдается маломобильным гражданам, чтобы обеспечить их беспрепятственный доступ к врачебной помощи.
Следственные органы СКР по Свердловской области организовали проведение процессуальной проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также проверку проводит прокуратура.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Следственного комитета России Михаилу Богинскому доложить о предварительных результатах проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.
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В Каменске-Уральском мужчине с травмой ноги пришлось на коленях ползти к кабинету врача
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