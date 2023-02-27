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В Каменске-Уральском мужчине с травмой ноги пришлось на коленях ползти к кабинету врача
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В травмпункте Каменска-Уральского мужчине с травмой ноги пришлось ползти на коленях к кабинету врача. Видео происходящего опубликовано в паблике «Типичный Каменск-Уральский».
Мужчина обратился в больницу из-за падения с высоты. Для получения медицинской помощи ему пришлось ползком подниматься по лестнице в здании травмпункта. Прокуратура организовала проверку.
Во время проверки прокуратура даст оценку оценка на предмет исполнения сотрудниками больницы требований законодательства при оказании медицинской помощи.
Мужчина обратился в больницу из-за падения с высоты. Для получения медицинской помощи ему пришлось ползком подниматься по лестнице в здании травмпункта. Прокуратура организовала проверку.
Во время проверки прокуратура даст оценку оценка на предмет исполнения сотрудниками больницы требований законодательства при оказании медицинской помощи.
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