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После избиения девочки в школе-интернате Североуральска возбудили уголовное дело
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Североуральске после избиения 13-летней девочки в школе-интернате возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Напомним, что две недели назад 17-летняя воспитанница интерната избила 13-летнюю девочку. По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», после этого случая потерпевшая попала в больницу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра, а также выполняются другие процессуальные действия, направленные на установление конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в интернате.
Напомним, что две недели назад 17-летняя воспитанница интерната избила 13-летнюю девочку. По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», после этого случая потерпевшая попала в больницу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра, а также выполняются другие процессуальные действия, направленные на установление конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в интернате.
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
04 марта 2023
04 марта 2023