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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в школе-интернате Североуральска. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Инцидент, о котором идёт речь, по некоторым данным, произошёл ещё две недели назад. Однако видео, в котором избивают девочку, появилось в сети накануне.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», после этого случая потерпевшая попала в больницу. Утверждается, что у неё сотрясение головного мозга, были судороги. Куда-либо обращаться девочка боится, а воспитатели, как заявляется, бездействуют.
Прокуратура Североуральска уже проводит проверку.
«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении.
Инцидент, о котором идёт речь, по некоторым данным, произошёл ещё две недели назад. Однако видео, в котором избивают девочку, появилось в сети накануне.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», после этого случая потерпевшая попала в больницу. Утверждается, что у неё сотрясение головного мозга, были судороги. Куда-либо обращаться девочка боится, а воспитатели, как заявляется, бездействуют.
Прокуратура Североуральска уже проводит проверку.
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