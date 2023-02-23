Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска





– говорится в сообщении. «Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в школе-интернате Североуральска. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Инцидент, о котором идёт речь, по некоторым данным, произошёл ещё две недели назад. Однако видео, в котором избивают девочку, появилось в сети накануне.По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», после этого случая потерпевшая попала в больницу. Утверждается, что у неё сотрясение головного мозга, были судороги. Куда-либо обращаться девочка боится, а воспитатели, как заявляется, бездействуют.Прокуратура Североуральска уже проводит проверку.