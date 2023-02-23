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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска

13.49 Суббота, 4 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в школе-интернате Североуральска. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,

– говорится в сообщении.


Инцидент, о котором идёт речь, по некоторым данным, произошёл ещё две недели назад. Однако видео, в котором избивают девочку, появилось в сети накануне.

По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», после этого случая потерпевшая попала в больницу. Утверждается, что у неё сотрясение головного мозга, были судороги. Куда-либо обращаться девочка боится, а воспитатели, как заявляется, бездействуют.

Прокуратура Североуральска уже проводит проверку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:12 В екатеринбургском общежитии 72-летнюю пенсионерку обокрал сосед
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20:34 Жители посёлка Нагорный под Верхней Пышмой опасаются экокатастрофы
19:54 Фильмы скандального датчанина в Екатеринбурге можно будет увидеть на большом экране
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18:23 Больной ДЦП мальчик живёт с родителями в бытовом вагончике в Старопышминске
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14:57 ФАС выявила нарушения по установке тарифов на электроэнергию в Свердловской области
14:15 Силовики нагрянули в молельную комнату для мусульман в Екатеринбурге
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