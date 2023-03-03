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В Свердловской области ожидается оттепель
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области оттепель ожидается во второй половине этой недели. Об этом сообщила главный синоптик Галина Шепоренко.
По данным синоптика, 6 марта циклон перевалит Уральские горы, обеспечив умеренный снегопад на севере области, в южных районах региона ожидается небольшой мокрой снег.
7-8 марта с уходом циклона на севере области кратковременно похолодает: ночью -15…-20°С, днем -5…-9°С. На юге области ночью -6…-12°С, днем -1…-3°С. Возможен небольшой снег.
Днем температура воздуха повысится до оттепели +1…+3°С. Ночью -2…7°С, на севере области до -11°С. Ожидается мокрый снег, по ночам на дорогах гололедица.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптика, 6 марта циклон перевалит Уральские горы, обеспечив умеренный снегопад на севере области, в южных районах региона ожидается небольшой мокрой снег.
7-8 марта с уходом циклона на севере области кратковременно похолодает: ночью -15…-20°С, днем -5…-9°С. На юге области ночью -6…-12°С, днем -1…-3°С. Возможен небольшой снег.
«Во второй половине недели 9-12 марта весенний напористый юго-западный ветер скоростью до 15-16 м/с принесет на Урал тепло с Европейского юга России», – рассказала Галина Шепоренко.
Днем температура воздуха повысится до оттепели +1…+3°С. Ночью -2…7°С, на севере области до -11°С. Ожидается мокрый снег, по ночам на дорогах гололедица.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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