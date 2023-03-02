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Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такие данные приводят синоптики Уральского гидрометцентра.
В понедельник, 6 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днём временами мокрый. Ночью -3…-8°C, при прояснении -10…-15°C. Днём +2…-3°C, на севере до -8°C. Ночью ветер переменных направлений 1-6 м/сек, днём западной четверти 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -3…-5°C, днём около 0°C. Ночью ветер переменных направлений 1-6 м/сек, днём западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 7 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -8…-13°C, при прояснении -15…-20°C. Днём -1…-6°C, на севере -4…-9°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -9…-11°C, днём -1…-3°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 8 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -6…-11°C, при прояснении -14…-19°C. Днём -1…-6°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°C, днём -1…-3°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 6 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днём временами мокрый. Ночью -3…-8°C, при прояснении -10…-15°C. Днём +2…-3°C, на севере до -8°C. Ночью ветер переменных направлений 1-6 м/сек, днём западной четверти 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -3…-5°C, днём около 0°C. Ночью ветер переменных направлений 1-6 м/сек, днём западной четверти 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 7 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -8…-13°C, при прояснении -15…-20°C. Днём -1…-6°C, на севере -4…-9°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -9…-11°C, днём -1…-3°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 8 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -6…-11°C, при прояснении -14…-19°C. Днём -1…-6°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -6…-8°C, днём -1…-3°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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