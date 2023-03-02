Ural Music Night признали национальным событием года

«Мы отобрали 50 самых значимых и интересных событий, которые пройдут в разных уголках нашей страны. Некоторые из них имеют статус не только всероссийского мероприятия, но и международного. Это и исторические реконструкции, масштабные выставки, спортивные соревнования, праздники и фестивали. Тематика представленных на конкурс событий разнообразна — музыка, кино, гастрономия, экология, литература», – рассказал руководитель проекта «Национальный календарь событий EventsInRussia.com», президент партнерства туристско-информационных центров Михаил Ушаков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Фестиваль Ural Music Night, который ежегодно проводится в Екатеринбурге, вошел в пятерку национального календаря по версии EventsInRussia.com, а также удостоился высшего статуса конкурса «Национальное событие года».На конкурсный отбор «Топ-50 лучших событий года» было подано более тысячи заявок из 70 регионов России. Отбор проходил на основе народного голосования в «Клубе путешествующих по России» и оценок экспертного жюри.По итогам конкурса были отобраны 50 лучших событий этого года, а также выделен ТОП-5 событий, удостоенных высшего статуса конкурса – «Национальное событие года»:- Международный музыкальный фестиваль «Ural Music Night – Уральская ночь музыки» (Екатеринбург);- Концерт «Классика на Дворцовой» (Санкт-Петербург);- Международный ежегодный «Платоновский фестиваль искусств» (Воронеж);- Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» (Ростовская область);- Национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» (Югра).