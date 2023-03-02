Возрастное ограничение 18+

Ural Music Night признали национальным событием года

10.49 Понедельник, 6 марта 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Фестиваль Ural Music Night, который ежегодно проводится в Екатеринбурге, вошел в пятерку национального календаря по версии EventsInRussia.com, а также удостоился высшего статуса конкурса «Национальное событие года».

На конкурсный отбор «Топ-50 лучших событий года» было подано более тысячи заявок из 70 регионов России. Отбор проходил на основе народного голосования в «Клубе путешествующих по России» и оценок экспертного жюри.

«Мы отобрали 50 самых значимых и интересных событий, которые пройдут в разных уголках нашей страны. Некоторые из них имеют статус не только всероссийского мероприятия, но и международного. Это и исторические реконструкции, масштабные выставки, спортивные соревнования, праздники и фестивали. Тематика представленных на конкурс событий разнообразна — музыка, кино, гастрономия, экология, литература», – рассказал руководитель проекта «Национальный календарь событий EventsInRussia.com», президент партнерства туристско-информационных центров Михаил Ушаков.


По итогам конкурса были отобраны 50 лучших событий этого года, а также выделен ТОП-5 событий, удостоенных высшего статуса конкурса – «Национальное событие года»:

- Международный музыкальный фестиваль «Ural Music Night – Уральская ночь музыки» (Екатеринбург);
- Концерт «Классика на Дворцовой» (Санкт-Петербург);
- Международный ежегодный «Платоновский фестиваль искусств» (Воронеж);
- Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» (Ростовская область);
- Национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» (Югра).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Международные соревнования по гимнастическим видам спорта пройдут в Екатеринбурге
02 марта 2023
РПЦ подозревают в намерении застроить часть Железнодорожного лесопарка
28 февраля 2023
Метрополитен Екатеринбурга принял участие в музыкальном фестивале
01 марта 2023
Международные соревнования пройдут на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле
28 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:25 В Большом выставочном зале в Екатеринбурге открывается первая выставка
11:53 В Свердловской области ожидается оттепель
11:21 В Челябинске напали на адвоката, который должен был представлять екатеринбургского журналиста в суде
10:49 Ural Music Night признали национальным событием года
10:30 Суд над экс-главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом* может стартовать в марте
09:51 В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
09:22 В Екатеринбурге ребенок пострадал из-за резкого торможения автобуса
17:15 Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Свердловской области
16:30 В Екатеринбурге на Малышева неизвестные обнесли павильон вейпов
16:01 В столице Урала ищут 35-летнего мужчину, пропавшего 20 февраля
15:10 В екатеринбургской школе семикласснику сломали челюсть
13:47 В Нижнесергинском районе сняли ограничения на движение большегрузного транспорта
13:08 Екатеринбургский зооспасатель освободил запутавшихся в нитках голубей
11:54 На трассе «Пермь – Екатеринбург» из-за «пробки» изменили временной интервал светофора
11:23 Квартиру интернет-живодёра из Режа пытались поджечь
10:03 В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
09:47 В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушибла колено в ДТП с Volkswagen
20:14 ХК «Автомобилист» уступил во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом»
18:07 ФК «Урал» упустил в Москве победу над «Спартаком»
17:40 Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Екатеринбурге
16:48 Пожар в строящейся многоэтажке на Евгения Савкова в Екатеринбурге потушили
16:12 Свердловское Минприроды обещало направить 384 миллиона на противопожарную охрану лесов
15:02 Треть родителей в Екатеринбурге уверены, что дети могут работать с 14 лет
14:00 В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась строящаяся многоэтажка
13:49 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
13:07 В СНТ «Медик» Полевского объявили карантин по бешенству
Все новости Свердловской области
11:58 Китай занял первое место по числу научных разработок
11:22 Взрыв произошёл на коксогазовом заводе в Московской области
02:12 У президента США Джо Байдена удалили раковую опухоль
23:49 На отца-одиночку из Тульской области возбудили дело о «дискредитации» и разлучили его с дочерью
18:15 Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
17:30 В московской школе ученица ранила ножом 13-летнего подростка
16:20 СМИ: в столице Черногории в суде произошел взрыв, есть пострадавшие
15:27 В Госдуме предложили запретить снимать фото и видео на уроках в школе
14:29 В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии
14:20 В Санкт-Петербурге подростка зажало в дверях автобуса, прокуратура проводит проверку
13:07 Во Владивостоке срочник осужден на 7 лет за поджог военкомата
12:19 В Калуге после ложного сообщения о нападении на школу возбуждено уголовное дело
12:09 Законопроект о запрете на усыновление «в недружественные страны» могут рассмотреть уже в марте
11:40 ТАСС: в Калуге эвакуировали школу из-за сообщения о возможном вооруженном нападении
18:27 Врачи спасли 77-летнего новосибирца с четвертой стадией рака
17:28 Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
16:49 ОАК: на заводе «Авиастар» во время испытаний погиб сотрудник, несколько пострадали
16:39 В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
16:11 В Красноярске полицейского начальника заподозрили в хищении парфюма и косметики на миллион рублей
15:42 Дерипаска предложил сократить в РФ число чиновников и силовиков
14:38 Курский губернатор: в результате обстрела Тёткино погиб мужчина, ещё один ранен
14:13 «РИА Новости»: в Брянской области несколько человек взяты в заложники в магазине
14:08 Власти Тульской области подтвердили взрыв в 600 м от населенного пункта
13:46 СМИ: в Тульской области обнаружена воронка диаметром 1,5 м, работают саперы
13:30 В Орловской области против полицейских, избивших задержанного, возбудили уголовное дело
12:46 СК: пятерым жителям Подольска потребовалась медпомощь после травли тараканов в магазине
Все новости России и мира
12:25 В Большом выставочном зале в Екатеринбурге открывается первая выставка
11:53 В Свердловской области ожидается оттепель
11:21 В Челябинске напали на адвоката, который должен был представлять екатеринбургского журналиста в суде
10:49 Ural Music Night признали национальным событием года
10:30 Суд над экс-главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом* может стартовать в марте
09:53 После неоднократных нарушений в Прикамье закрылся молочный завод
09:51 В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
09:22 В Екатеринбурге ребенок пострадал из-за резкого торможения автобуса
17:15 Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Свердловской области
16:30 В Екатеринбурге на Малышева неизвестные обнесли павильон вейпов
16:01 В столице Урала ищут 35-летнего мужчину, пропавшего 20 февраля
15:10 В екатеринбургской школе семикласснику сломали челюсть
13:47 В Нижнесергинском районе сняли ограничения на движение большегрузного транспорта
13:08 Екатеринбургский зооспасатель освободил запутавшихся в нитках голубей
11:54 На трассе «Пермь – Екатеринбург» из-за «пробки» изменили временной интервал светофора
11:23 Квартиру интернет-живодёра из Режа пытались поджечь
10:03 В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
09:47 В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушибла колено в ДТП с Volkswagen
20:14 ХК «Автомобилист» уступил во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом»
18:07 ФК «Урал» упустил в Москве победу над «Спартаком»
17:40 Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Екатеринбурге
16:48 Пожар в строящейся многоэтажке на Евгения Савкова в Екатеринбурге потушили
16:12 Свердловское Минприроды обещало направить 384 миллиона на противопожарную охрану лесов
15:02 Треть родителей в Екатеринбурге уверены, что дети могут работать с 14 лет
14:00 В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась строящаяся многоэтажка
13:49 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK