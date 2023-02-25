В екатеринбургской школе семикласснику сломали челюсть





– заявили в пресс-группе. «Степень причиненного вреда здоровью будет установлена по результатам медицинской экспертизы. По итогам будет принято обоснованное решение. Полицией также установлено, что никакого отношения к так называемой "ЧВК Рёдан" оба подростка не имеют»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В одной из школ Екатеринбурга между учениками седьмого и восьмого классов произошла драка, в результате которой семиклассник получил сотрясение и перелом нижней челюсти. Зачинщиком, как утверждается, был восьмиклассник.По данным портала «Е1», причиной драки стали якобы длинные волосы семиклассника, из-за которых восьмиклассник решил, что тот относится к недавно появившемуся молодёжному течению «ЧВК Рёдан».Со слов мамы пострадавшего мальчика, её сын интересовался новой субкультурой и считал себя её частью, но на самом деле никакого отношения к течению не имел. Женщина также заявила, что восьмиклассник запугивал и других школьников. По её словам, он занимается боксом.Сейчас семиклассник находится в больнице.В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 уже проводят проверку по факту произошедшего.