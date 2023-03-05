Возрастное ограничение 18+
В Нижнесергинском районе сняли ограничения на движение большегрузного транспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе Свердловской области сняли ограничения на движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что данные меры действовали на следующих участках: подъезд к Нижним Сергам, Нижние Серги-Михайловск-Арти.
«Ограничения в движении для большегрузов были введены из-за неудовлетворительного состояния дорог и обильного выпадения осадков в виде снега»,
– напомнили в пресс-группе.
Напомним, что данные меры действовали на следующих участках: подъезд к Нижним Сергам, Нижние Серги-Михайловск-Арти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
05 марта 2023
05 марта 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую
28 февраля 2023
28 февраля 2023