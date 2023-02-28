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В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за сильного снегопада региональная Госавтоинспекция ввела ограничения на движение большегрузного транспорта на трёх трассах Нижнесергинского района Свердловской области.
Ограничения объявлены на следующих дорогах:
– с 1 по 18 километр подъезда к Нижним Сергам;
– с 1 по 17 километр трассы Нижние Серги-Михайловск-Арти;
– с 54 километра дороги Нижние Серги-Михайловск-Арти до Артинского района.
Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться в подразделения Госавтоинспекции.
«Вынужденные меры вводятся из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Ограничения объявлены на следующих дорогах:
– с 1 по 18 километр подъезда к Нижним Сергам;
– с 1 по 17 километр трассы Нижние Серги-Михайловск-Арти;
– с 54 километра дороги Нижние Серги-Михайловск-Арти до Артинского района.
Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться в подразделения Госавтоинспекции.
«Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. Телефоны – 112 или 02»,
– подчеркнули в пресс-группе.
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