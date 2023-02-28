В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада





– сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Вынужденные меры вводятся из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения»,





– подчеркнули в пресс-группе. «Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. Телефоны – 112 или 02»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за сильного снегопада региональная Госавтоинспекция ввела ограничения на движение большегрузного транспорта на трёх трассах Нижнесергинского района Свердловской области.Ограничения объявлены на следующих дорогах:– с 1 по 18 километр подъезда к Нижним Сергам;– с 1 по 17 километр трассы Нижние Серги-Михайловск-Арти;– с 54 километра дороги Нижние Серги-Михайловск-Арти до Артинского района.Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться в подразделения Госавтоинспекции.