На трассе «Пермь – Екатеринбург» из-за «пробки» изменили временной интервал светофора

«В данный момент увеличен интервал светофорного объекта в направлении Перми на 15 минут, также ориентировочно каждый час движение приостанавливают на 10-15 минут для ликвидации ямочного дефекта»,



– рассказали «Вечерним ведомостям» в Уралуправтодоре.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости