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На трассе «Пермь – Екатеринбург» из-за «пробки» изменили временной интервал светофора
Общество
Скрин: Яндекс.Карты
Уралуправтодор сообщил о дорожном заторе на трассе «Пермь – Екатеринбург» (Р-242), в связи с чем был увеличен временной интервал светофора. Причиной «пробки» стали дорожные работы.
Затруднения в движении наблюдаются с 229 километра по 231 километр в направлении Екатеринбурга и с 231 километра по 237 километр в направлении Перми.
Отмечается, что на дорожный затор также могли повлиять ограничения на движение грузовых автомобилей в Нижнесергинском районе.
«В данный момент увеличен интервал светофорного объекта в направлении Перми на 15 минут, также ориентировочно каждый час движение приостанавливают на 10-15 минут для ликвидации ямочного дефекта»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в Уралуправтодоре.
– рассказали «Вечерним ведомостям» в Уралуправтодоре.
Затруднения в движении наблюдаются с 229 километра по 231 километр в направлении Екатеринбурга и с 231 километра по 237 километр в направлении Перми.
Отмечается, что на дорожный затор также могли повлиять ограничения на движение грузовых автомобилей в Нижнесергинском районе.
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