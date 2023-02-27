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ФАС выявила нарушения по установке тарифов на электроэнергию в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
ФАС России выявила нарушения по установке в Свердловской области тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил лидер фракции КПРФ в региональном Заксобрании Александр Ивачев.
Так, в ответе ФАС говорится, что Региональная энергетическая комиссия Свердловской области приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе. После этого всех свердловчан перевели на расчет по одноставочному тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.
Кроме того, в письме написано, что начисление платы за электроснабжение по тарифам, дифференцированным по зонам суток, и без направления гарантирующим поставщикам письменных уведомлений о выборе одноставочного тарифа на электроэнергию, может содержать признаки нарушения прав потребителей электрической энергии.
Так, в ответе ФАС говорится, что Региональная энергетическая комиссия Свердловской области приняла решение об отмене применения ночного тарифа в выходные дни по собственной инициативе. После этого всех свердловчан перевели на расчет по одноставочному тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики.
«Требования гарантирующих поставщиков и сетевых организаций Свердловской области о перепрограммировании приборов учета за счет населения могут содержать признаки нарушения действующего законодательства в электроэнергетике и жилищного законодательства», – говорится в документе.
Кроме того, в письме написано, что начисление платы за электроснабжение по тарифам, дифференцированным по зонам суток, и без направления гарантирующим поставщикам письменных уведомлений о выборе одноставочного тарифа на электроэнергию, может содержать признаки нарушения прав потребителей электрической энергии.
«Не совсем ясны правовые последствия такого решения. Сейчас мы это анализируем, и в понедельник после консультации с ФАС будем готовы дать подробные объяснения», – заявил Александр Ивачев.
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