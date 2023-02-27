ФАС выявила нарушения по установке тарифов на электроэнергию в Свердловской области

«Требования гарантирующих поставщиков и сетевых организаций Свердловской области о перепрограммировании приборов учета за счет населения могут содержать признаки нарушения действующего законодательства в электроэнергетике и жилищного законодательства», – говорится в документе.

«Не совсем ясны правовые последствия такого решения. Сейчас мы это анализируем, и в понедельник после консультации с ФАС будем готовы дать подробные объяснения», – заявил Александр Ивачев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости